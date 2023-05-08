Улику нашли в планшете ребенка: сибирячка, попавшая в клуб по общению с инопланетянами, таинственно исчезла вместе с 11-летним сыном

Жительница Новосибирска, попавшая в клуб по общению с инопланетянами, таинственно исчезла вместе с 11-летним сыном. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске полиция ищет 43-летнюю Анну Лебедкину* и ее 11-летнего сына. Известно, что 14 апреля женщина с ребенком вышли из съемной квартиры на улице В. Высоцкого и исчезли. Тревогу забили бывший муж Анны и ее мать, когда и она, и ребенок перестали выходить на связь. При расследовании выяснилось, что 43-летняя Лебедкина увлекалась эзотерикой и инопланетянами. Связано ли исчезновение женщины с ее увлечением, выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД И ВКЛАДКИ В ПЛАНШЕТЕ

Первым заволновался бывший муж женщины. Вечерами он периодически навещал сына, жил в доме напротив. Он и заметил, что в квартире несколько вечеров не горит свет. Дверь тоже не открыли. Мужчина обратился с заявлением в полицию. Такое же написала и мать Лебедкиной. Полицейские, подключившиеся к поискам, вышли на некий воронежский «Оздоровительный Центр Духовного и Физического Развития «Кассиопея», напоминающий секту.

Создатели центра утверждают, что через определенного «контактера» говорят с внеземными цивилизациями и инопланетянами. Именно в этот центр, как оказалось, планировала поездку 43-летняя женщина. Но и там ее не видели, хотя ориентировку о том, что пропала мать с ребенком разместили во всех своих группах в соцсетях.

– Мы с Анной ни разу не встречались. Однако на нас вышли правоохранительные органы. Оказалось, в планшете сына Анны Лебедкиной они нашли много вкладок с нашим проектом. Я, как руководитель, составил письмо о пропавшей маме с ребенком для информационной поддержки поиска, но в нашем центре она не появлялась, – рассказал КП-Новосибирск руководитель «Кассиопеи» Максим Русан.

Он уточнил, что филиал центра есть и в Новосибирске. Там, говорит директор, женщина тоже не появлялась.

– Как я понимаю, она поссорилась с родней. Они, судя по всему, были категорически против ее увлечений духовными знаниями. Соответственно, она могла назло им сказать, что едет к нам. Есть информация, что она брала билеты до Воронежа. Но не доехала до него, это точная информация. Сдала билеты. Так как у нас эзотерический проект, я попросил людей, связанных с поиском, дать обратную связь на духовном уровне. Попросил их рассказать, что они видят и что понимают на счет Анны и ее ребенка. Где они есть, живы ли…, – добавил в интервью КП-Новосибирск директор центра. – Во всех ответах проскальзывает какой-то частный жилой дом. Не очень далеко от Новосибирска. В большинстве случаев ответов и женщина, и ребенок живы.

А пока кассиопейцы ищут ответы на астральном уровне и запрашивают информацию у инопланетян, в их офисах работают полицейские. Женщину с ребенком приходили искать и в Воронеже, и в Новосибирске.

– Я в Таиланде, с оперуполномоченными из Новосибирска общался по телефону. Как только у меня будут какие-то зацепки, я сразу сообщу об этом в полицию, – заключил Максим Русан.

Но после разговора с журналистами объявления о пропаже Анны и мальчика из соцсетей центра удалили.

«ВИДЕЛА ЕЕ В АСТРАЛЕ ЖИВОЙ»

Контактером, через которого можно общаться с «космическими друзьями», в центре выступает Ирина Подзорова. От своего имени женщина ведет группы «Кассиопеи» в соцсетях и делится опытом общения с инопланетянами. Для коннекта Ирина-контактер рассказывает, что входит в так называемый астрал. В нем она попыталась увидеть и то, что случилось с пропавшей семьей Лебедкиных.

– Я смотрела её по фото через астрал. Я увидела, что Анна жива и скрывается с ребёнком от родственников в каком-то посёлке недалеко от Новосибирска, – рассказала КП-Новосибирск Ирина Подзорова.

Она добавила, что все, кто связан с «Кассиопеей», надеются, что Анну и ее сына скоро найдут живыми и здоровыми.

ОФИЦИАЛЬНО

Информации о пропавших нет почти уже месяц. Делом занимается полиция. Если вы узнали героев этой истории и вам известно, где находятся мать с ребенком, позвоните по номерам: 8-913-754-21-69, 8(383) 266-02-02, 8 (383) 222-17-70. Анонимность гарантирована.

*Имя и фамилия изменены.

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