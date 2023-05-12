К поиску матери и сына, пропавших в Новосибирске после попадания в клуб по общению с инопланетянами, подключились волонтеры. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» подключились к поискам семьи Лебедевых. 43-летняя Ольга Лебедева и ее 11-летний сын Дмитрий пропали 14 апреля. Они вышли из съемной квартиры на улице В. Высоцкого в Новосибирске. После чего бесследно исчезли.

– Приметы женщины – рост 175 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы и голубые глаза. Приметы ребенка – рост 145 см, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, голубые глаза. В какой одежде ушли из дома мать с ребенком, неизвестно, – говорится в ориентировке волонтеров.

Напомним, история исчезновения семьи опутана загадками. КП-Новосибирск выяснила, что женщина увлекалась эзотерикой, интересовалась внеземными цивилизациями. И вообще планировала уехать в некий центр духовного развития «Кассиопея» в Воронеже. Даже купила до города билеты. Однако потом сдала их. Как рассказали нам в самом центре, там Ольга с сыном не появлялись. Контактер центра Ирина, которая уверяет, что «дружит» с инопланетянами, заверила, что выходила в астрал и смотрела в нем фото Ольги. Говорит, что женщина и ребенок живы. По ее видениям, Лебедевы скрываются от родственников в частном доме недалеко от Новосибирска. Тем временем, поисками занимаются полицейские.

Если вы знаете, где находятся Ольга и ее сын Дима, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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