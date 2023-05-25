Стало известно, где нашли мать и сына из Новосибирска, пропавших после попадания в клуб по общению с инопланетянами. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Стало известно, где нашли семью новосибирцев, 43-летнюю женщину и ее 11-летнего сына. Пропали они 14 апреля. Ушли из съемной квартиры на улице В. Высоцкого и как сквозь землю провалились. О завершении поисков стало известно 25 мая.

– Их нашли в Курганской области. При каких обстоятельствах, мне неизвестно пока, – сообщил КП-Новосибирск бывший муж женщины.

Напомним, после исчезновения вскрылось, что женщина увлекалась эзотерикой. И планировала визит в некую «Кассиопею», центр духовного развития в Воронеже. Но там ни она, ни ее ребенок не появились. Ранее контактер центра, которая уверяет, что «дружит» с инопланетянами, заявляла, что выходила в астрал. Там видела пропавших. Говорила, что те скрываются в 50-ти км от Новосибирска в частном доме.

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