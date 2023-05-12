«Стала заторможенной и скрытной»: родные рассказали о пропавшей с 11-летним ребенком сибирячке - она увлеклась «контактом с космосом»

Мама с сыном пропали месяц назад. Фото: ПСО «ЛизаАлерт»

В Новосибирске уже вторую неделю ищут исчезнувшую 43-летнюю Анну Лебедкину* и ее 11-летнего сына. 14 апреля они вышли из съемной квартиры на улице Владимира Высоцкого, и больше их никто не видел. Мистики добавляет увлечение Анны: она изучала эзотерику, активно интересовалась инопланетянами и «контактом с космосом». Состояла в группе «Оздоровительный Центр Духовного и Физического Развития «Кассиопея», чем-то напоминающей секту. На организаторов центра уже вышла полиция, выясняя, когда пропавшую видели там в последний раз.

КП-Новосибирск нашла бывшего супруга Анны и узнала, кто первый забил тревогу и почему 11-летнего ребенка не хватились в школе.

«В ОКНАХ НЕ ГОРЕЛ СВЕТ»

Алексей*, бывший супруг пропавшей, и начал переживать, что Анна с сыном долго не выходят на связь, первым.

- В конце апреля я пару раз проезжал мимо их дома, а свет в окнах не горел, хотя в это время они уже всегда были дома и никуда не должны были уходить. Я звонил до этого бывшей жене, но она не отвечала, а потом телефон был отключен. С телефоном сына была та же история. Он был вне зоны доступа, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, бывший муж Анны. - Я звонил в квартиру, стучался, но никто не открыл.

- А почему ребенка не хватились в школе?

- Мы с Анной приняли решение, что ему будет лучше учиться дома. Он был на домашнем обучении, - без дополнительных пояснений говорит мужчина.

По словам Алексея, пропавшая начала увлекаться эзотерикой и НЛО в конце прошлого года.

- Она мне рассказывала о своем новом увлечении. Оно ее, кстати, очень сильно изменило. Она стала более замкнутая и какая-то заторможенная… Извините, больше не могу говорить, - кратко ответил на вопросы о хобби экс-супруги мужчина и положил трубку.

«БЫЛА В СЛОЖНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»

У сообщества «Кассиопея» есть несколько филиалов по России, и один из них - в Новосибирске. КП-Новосибирск писала о том, что в офисы этой организации уже наведывалась полиция. Однако о пропавшей там тоже никто ничего не слышал, кроме одной женщины, которая когда-то давно столкнулась с Анной в офисе.

- Когда встречались в офисе, она рассказала немного о личной жизни, было понятно, что ей нелегко живется. Говорила еще, что у нее непростые отношения, - поделилась с КП-Новосибирск женщина.

В чате «Кассиопеи» тем временем буквально развернулась «битва экстрасенсов». Несмотря на то, что руководитель организации сказал полиции, что Анна не появлялась в их офисах, все яро взялись помогать. Кто-то просит товарищей ясновидящих воспользоваться волшебными каналами, другие уверяют, что можно все «прочитать» по фото. Одно из последних сообщений от «просветленных»:

- Я смотрела ее через астрал вчера. Увидела, что она жива и скрывается от родственников у какого-то знакомого в поселке недалеко от Новосибирска. Он по ее просьбе никому не говорит, что она живет у него. По энергетике она в унынии и хочет начать новую жизнь.

В полиции тоже активно ищут Анну и ее сына. Если вы знаете, где находятся женщина с ребенком, сообщите об этом по телефонам: (383) 266-02-02, 222-17-70, 8-913-754-21-69. Анонимность гарантирована.

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