«В глазах отца было отчаяние»: стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика в поселке под Новосибирском

Мальчика искали водолазы. Фото:«Маслянинский Льновод»/ГУ МЧС по НСО

Поиски 9-летнего мальчика, пропавшего в рабочем поселке Маслянино в Новосибирской области, завершились трагедией. Напомним, 19 апреля ребенок взял из дома велосипед и поехал погулять. Школьника искали полиция, волонтеры и неравнодушные жители. Позже к поискам подключились водолазы. Ход поисков поставил на контроль Глава СКР Александр Бастрыкин.

20 апреля стало известно, что мальчика нашли мертвым.

— Он утонул, тело нашли недалеко от места, где оборвались следы. Его искали вчера всю ночь, я видела на поиске глаза его отца… Это просто ужасно. Глаза совершенно отчаявшегося человека, готового на все, лишь бы была хоть какая-то зацепка, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Гибель ребенка подтвердили также в областном Следственном комитете.

— Тело несовершеннолетнего извлекли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования уголовного дел, — пояснили в Следственном комитете.

Напомним, 3 апреля похожая трагедия случилась в Колыванском районе. Там 8-летний мальчик гулял с друзьями, когда решил перейти через реку. Но хрупкий лед не выдержал его веса и ребенок ушел под воду. Ребята, гулявшие вместе с ним, не рассказали о трагедии сразу. Сначала ребенка искали как пропавшего полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители. И только потом школьники рассказали правду. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

КОНКРЕТНО

Мы узнали у юриста, кому может грозить ответственность в подобных случаях:

— В том случае, когда ребенок гулял с друзьями, и они не рассказали о случившемся, никакой ответственности родители этих детей не понесут. Что касается родителей детей, с которыми происходят трагедии, то здесь, вероятнее всего, ответственности для них тоже не будет. Понятно, что технически родители обязаны обеспечивать контроль за безопасностью детей, но пока что я не видел прецедентов подобных случаев, когда в таких случаях родителей привлекали за это, — пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов. — Следователи иногда возбуждают в таких случаях дела о причинении смерти по неосторожности. Это необходимо для того, чтобы провести проверку и выяснить точную причину, по которой ребенок провалился под лед. Возможно, в том месте, где произошла трагедия, должны были быть какие-то ограждения, но их не было, и тогда нужно найти ответственного за это. Но уголовное дело для начала возбуждается по факту, и только в процессе уже может появиться ответственно лицо.