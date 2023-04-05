«Собаки вывели к воде»: спасатели рассказали, как искали 8-летнего мальчика, провалившегося под лед в Новосибирской области

Спасатели рассказали, как искали 8-летнего мальчика, который провалился под лед в Колыванском районе Новосибирской области. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

Спасатели рассказали, как искали 8-летнего мальчика, который провалился под лед в Колыванском районе Новосибирской области. Напомним, трагедия случилась 3 апреля: как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, мальчик гулял с друзьями, когда решил перейти через реку. Но хрупкий лед не выдержал его веса и ребенок ушел под воду.

— Изначально поступило сообщение об исчезновении ребенка в природной среде, и велась поисковая работа в этом направлении. Но позже появилась информация от очевидцев — дети рассказали, что видели, как он шел на лед — и собаки также привели спасателей к воде, — рассказали КП-Новосибирск в областном МЧС. — И уже ночью местные жители обнаружили тело ребенка в воде.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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