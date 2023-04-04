Уголовное дело возбудили после гибели 8-летнего мальчика в селе под Новосибирском. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели в селе Новотырышкино 8-летнего мальчика. Об исчезновении ребенка стало известно накануне. Полиция и волонтеры искали его по всему селу и окрестностям. В итоге тело мальчика нашли в реке Оёш. Он утонул. Об этом сообщает СК РФ по Новосибирской области.

В Следственном комитете уточнили, что видимых повреждений на теле ребенка не обнаружили. На месте трагедии работают следователи-криминалисты.

– По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры по установлению причин и условий, способствовавших произошедшей трагедии, – сообщает Следственный комитет Новосибирской области.

Известно, что в день трагедии ребенок гулял с друзьями. Вместе они переходили по льду реку. Ребенок не смог перейти, упал и ушел под лед. Пытался выкарабкаться, но не смог. Друзья испугались, бросили его и убежали. А сами умолчали о том, что произошло с другом.

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