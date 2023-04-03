«Дети испугались и бросили его»: стали известны подробности гибели 8-летнего мальчика, пропавшего в селе под Новосибирском

Стали известны подробности гибели 8-летенго мальчика, пропавшего в селе Новотырышкино Новосибирской области. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирская область"

Стали известны подробности гибели 8-летенго мальчика, пропавшего в селе Новотырышкино Новосибирской области. Напомним, школьник пропал днем в понедельник, 3 апреля.

К поискам мальчика подключились волонтеры, полиция и неравнодушные односельчане. Ребенка искали практически весь день. Следователи начали проверку после исчезновения школьника. В ведомстве отмечали, что ребенок воспитывается в благополучной семье.

Вечером волонтеры сообщили о том, что поиски завершились трагедией. Мальчик был найден погибшим.

— Вроде как, мальчик вместе с другом переходили через речку, и он не смог перейти - упал под лед. Пытался выкарабкаться, но не смог, а ребята испугались и убежали. Никому ничего не сказали, и его искали по всей деревне. Нашли в итоге на льду у реки, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Информацию о том, что мальчик погиб, КП-Новосибирск подтвердили в поисковом отряде. В Следственном комитете обещали прокомментировать случившееся позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поиски пропавшего 8-летнего мальчика под Новосибирском завершились трагедией

Об этом сообщили в поисковом отряде (подробнее).

«Играл во дворе и исчез»: в Новосибирской области пропал 8-летний мальчик

В Новосибирской области во время прогулки пропал 8-летний мальчик (подробнее).

Следователи рассказали о семье 8-летнего мальчика, пропавшего под Новосибирском

Ребенка также ищут волонтеры и полиция (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber