Следователи рассказали о семье 8-летнего мальчика, пропавшего под Новосибирском

В селе Новотырышкино в Новосибирской области пропал 8-летний мальчик. Фото: СУ СКР по НСО

Следователи начали проверку после исчезновения в селе Новотырышкино в Новосибирской области 8-летнего мальчика. Напомним, ребенок пропал днем 3 апреля во время прогулки. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры.

— По данным следствия, мальчик воспитывается в благополучной семье. В настоящее время в рамках проверки следователи вместе с полицейскими устанавливают местонахождения ребенка, а также обстоятельств его ухода. Следователи опрашивают родственников, знакомых, а также других людей, входящих в круг знакомых несовершеннолетнего, — сообщили в областном Следственном комитете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас может находится мальчик, просят обратиться по телефону 8 (383) 203-57-39 (круглосуточно) или 102

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