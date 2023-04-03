«Играл во дворе и исчез»: в Новосибирской области пропал 8-летний мальчик

В селе Новотырышкино днем 3 марта пропал 8-летний мальчик. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирская область"

В селе Новотырышкино днем 3 апреля пропал 8-летний мальчик. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

— Ребенок пропал в районе часа дня, он играл возле дома, а потом пропал, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде.

Сейчас волонтеры объявили общий сбор на поиски мальчика. Форма одежды: лес по погоде. С собой необходимо взять горячее питье, перекус, теплая одежда, скотч, фонари и батарейки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где может находиться Ярослав или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52.

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