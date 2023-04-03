Поиски пропавшего 8-летнего мальчика под Новосибирском завершились трагедией

Поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в селе Новотырышкино Новосибирской области завершились трагедией. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирской области»

Поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в селе Новотырышкино Новосибирской области завершились трагедией. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

- Найден, погиб. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры.

Напомним, мальчик пропал 3 апреля во время прогулки у своего дома. Его искали волонтеры и полиция. Следователи начали проверку по данному факту.

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