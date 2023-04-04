В СК раскрыли подробности гибели 8-летнего мальчика в селе под Новосибирском. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В СК РФ по Новосибирской области прокомментировали гибель 8-летнего мальчика в селе Новотырышкино под Новосибирском. В ведомстве организовали проведение доследственной проверки.
– В настоящее время в рамках проверки следователями проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
В СК добавили, что тело ребенка нашли в реке в Колыванском районе. Известно, что воспитывался мальчик в благополучной семье.
Ранее местные жители рассказывали, что ребенок гулял с друзьями. Вместе они переходили реку. Мальчик перейти не смог, упал и ушел под лед. Пытался выкарабкаться, но не вышло. Друзья испугались, бросили его и убежали. Взрослым о ЧП не рассказали. Как уточнил источник КП-Новосибирск, в месте, где реку переходили ребятишки, очень тонкий лед.
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