Что произошло в Новосибирске в ночь на 26 декабря 2022 года: последние новости

В Новосибирске суд арестовал 19-летнюю няню детей, погибших на пожаре. Фото: соцсети

Новосибирский суд арестовал няню двух детей, погибших на пожаре. Трагедия произошла 20 декабря в Первомайском районе. 19-летняя няня оставила одних годовалую девочку, ее двухгодовалого брата и ушла в салон красоты, делать реснички. Теперь за причинение смерти по неосторожности ей грозит до 4 лет тюрьмы. А пока следствие идет, девушка отправится в СИЗО.

Девочка, которую нашли в коробке на трассе под Новосибирском, сейчас находится в приемной семье. Родители, которые ее удочерили, счастливы, а сама девочка развивается по возрасту. Но давайте вспомним, как холодным рождественским вечером 7 января группа подростков нашла на трассе коробку, и, как история новорожденной поразила всю Россию.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после падения наледи на 8-летнего мальчика. Произошло ЧП 22 декабря на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Лед упал мальчику на голову. Ребенка пришлось госпитализировать.

С 1 января 2023 года в Новосибирской области подорожает проезд на пригородных поездах. Не изменятся в стоимости только билеты городских электричек «Пригородный простор — Новосибирск-Восточный», а также 1-ой и 2-ой зон. Они, как и прежде, будут стоит 30 рублей. Также не изменится стоимость билетов за проезд 3-х и 4-х зон и будет составлять 40 и 60 рублей соответственно. Информация об изменении тарифов появилась на сайте регионального департамента по тарифам.

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