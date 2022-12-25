Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело 8-летнего мальчика, на которого рухнула наледь с крыши дома в Новосибирске

Бастрыкин взял дело на контроль. Фото: СК по НСО

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после падения наледи на 8-летнего мальчика. Произошло ЧП 22 декабря на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

— Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову представить доклад о ходе расследования. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, что уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимально наказание, которое ожидает виновного — до 6 лет тюрьмы.

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