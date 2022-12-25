«Убила в пожаре детей и говорит, что ей пофиг»: суд арестовал няню, которая оставила малышей в квартире и ушла на ресницы

Сначала с детьми няня сидела у себя в квартире на Шлюзе. Фото: соцсети

Новосибирский суд арестовал няню двух детей, погибших на пожаре. Трагедия произошла 20 декабря на улице Грунтовой в Первомайском районе. 19-летняя няня оставила одних годовалую девочку, ее двухгодовалого брата и ушла в салон красоты, делать реснички. Что же известно о безответственной нянечке в материале «Комсомолки».

24-летняя Женя* — мама детей, ранее рассказывала КП-Новосибирск, что нянечка была ее подругой. Она сидела с детьми, пока сама женщина была на работе. После трагедии няня даже не извинилась.

— Это была моя подруга, она сидела с ними, как няня, и она убила моих детей, — сообщила Евгения*. — Она сказала, что ей пофиг, и чтоб мы разбирались сами.

После трагедии нянечку отправили в СИЗО. Фото: прокуратура НСО

Корреспондент КП-Новосибирск связался с соседями няни. Карина* жила на Шлюзе в Советском районе. По словам соседей, появилась она там летом 2021 года и сразу зарекомендовала себя как проблемный человек.

— Девушка много пила. В квартиру, где она жила, неоднократно вызывали полицию, составлялись протоколы за нарушение тишины, — рассказала КП-Новосибирск соседка девушки Ирина.

Соседи рассказали, что няня часто забирала детей к себе домой. Впервые их заметили в августе 2022 года. У жителей дома сразу возник вопрос, откуда у нее могут быть малолетние дети. Инспектор ПДН посетил квартиру девушки только в сентябре после жалоб соседей на плач.

— Вечером, 1 сентября, по моему вызову, выезжала сотрудница ПДН. Старший ребёнок плакал очень долго, на него ругались. Было написано заявление, после чего сотрудники поднялись в квартиру. Минут через 40-60 они уехали, видимо, не найдя никаких нарушений, — рассказала Ирина КП-Новосибирск. — На тот момент, когда ПДН зашли в квартиру, няни дома не было, она прибежала минут через 20. Дети находились в квартире с ее сожителем.

Соседка девушки объяснила, что дети проживали у Карины* в течение следующих двух месяцев. Приходил ли к ней кто-то из органов, контролировали ли её, женщина не знает.

— Во второй половине октября снова начались у нее гулянки в квартире с друзьями, но в дневное время. Дети сидели одни на кухне или в ванне и громко плакали. Карина* на контакт не шла, в квартиру не пускала. Лишь однажды, удалось побывать в этом помещении. Антисанитария полная: тараканы, сигаретный дым, грязь во всей квартире, пол липкий, не мытый месяцами, а по нему ползала 11-месячная девочка. При этом ПДН, которые приезжали 1 сентября, это вообще не смутило, — пожаловалась Ирина.

Соседка рассказала, что детей у няни забрали 1 ноября. Но как позже выяснилось, Карина продолжила сидеть с детьми, но уже на квартире у матери ребятишек. Ирина отметила, что до этого инцидента мать никто не видел. У Карины* она не появлялась вообще.

*имена изменены по этическим соображениям

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