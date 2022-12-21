«Детей нашли без сознания»: стали известны подробности гибели двух младенцев в пожаре в Новосибирске

Стали известны подробности смертельного пожара в Первомайском районе. Фото: Моя Первомайка.

В Новосибирске во время пожара в Первомайском районе погибли двое малолетних детей. Огонь охватил квартиру на первом этаже 5-этажного дома на Грунтовой, 12. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области, пожар произошел 20 декабря в 14:58.

Горели домашние вещи. Пожарные нашли годовалую девочку и двухлетнего мальчика без сознания. Сначала их откачивали спасатели МЧС, затем – врачи скорой помощи. Детей спасти не удалось.

Как рассказали жильцы этого дома в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», родители в этот момент были на работе. За младенцами присматривала их знакомая, которая, по словам соседей, ушла, бросив детей одних.

Напомним, прокуратура начала проверку по факту их гибели.

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