Новосибирская прокуратура начала проверку семьи с двумя детьми, погибшими в пожаре

Прокуратура проводит проверку после пожара, который унес жизни двух детей. Фото: Прокуратура НСО.

Прокуратура начала проверку после пожара в Первомайском районе, в котором погибли два младенца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Огонь охватил квартиру на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Напомним, девочке был всего год, мальчику – два года.

Надзорные органы выяснят условия, при которых было допущено ЧП, а также оценят, как проводилась профилактическая работа с законными представителями этих детей. Специалисты разберутся в причинах пожара.

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