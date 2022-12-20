«Они задохнулись от газа»: в Новосибирске в пожаре погибли двое детей

На пожаре погибли двое детей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске двое малышей задохнулись угарным газом при пожаре в их квартире. ЧП случилось 20 декабря, в Первомайском районе. Информацию об этом подтвердила детский омбудсмен Надежда Болтенко.
— Сейчас собираю информацию о трагедии, связалась с районной администрацией, Следственным комитетом, МЧС. Уважаемые новосибирцы, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте меры пожарной безопасности. Напомните о них своим детям. Помните, что безопасность, жизнь и здоровье ребенка зависят именно от взрослых, — сообщила детский омбудсмен Надежда Болтенко.
Как рассказали подписчики паблика ВКонтакте «Моя Первомайка», дети отравились угарным газом. Погибли однолетняя девочки и двухлетний мальчик. В момент трагедии дети были дома одни.
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