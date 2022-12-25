Суд арестовал няню, из-за которой двое детей погибли при пожаре в Новосибирске

Няне грозит до 4 лет. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

Няне, оставившей двух детей, погибших в пожаре в Новосибирске, предъявили обвинение. На женщину завели уголовное дело по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Ей грозит до 4 лет тюрьмы.

— По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для установления всех обстоятельств трагедии, — рассказали в СК.

Напомним, что трагедия произошла 20 декабря. Пока 19-летняя няня ходила на ресничке, в квартире произошел пожар. Детки — годовалая девочка и ее 2-летний брат, за которыми девушка должны была присматривать погибли, отравившись угарным газом.

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