Брошенная в Рождество. Невероятная судьба девочки, найденной в коробке на трассе

Девочка счастливо живет в приемной семье. Фото: Минздрав НСО

Стала известна судьба девочки, найденой в коробке на трассе под Новосибирском. По словам Уполномоченной по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, девочка сейчас в приемной семье. Родители, которые ее удочерили, счастливы, а сама девочка развивается по возрасту.

Напомним, что история, всколыхнувшая и поразившая всю Россию, произошла в Рождество 7 января. 16-летний Ренат Литвинов гулял месте с друзьями. Отошли парни где-то на километр от родного селе Сосновка. И там в сугробе у трассы они заметили коробку. Сначала парни подумали, что кто-то выбросил щенков. Однако оказалось, что в коробке, завернутая в одну пеленку, лежала новорожденная девочка. Ребята тут же позвонили родителям и вместе отвезли малышку в ближайшую больницу.

Нашел девочку Ренат Литвинов с друзьями. Фото: личный архив

После, пока следователи и прокуратура искала биологических родителей девочки, малышка постепенно крепла, и вот настал черед выбрать ей приемных родителей. Желание удочерить девочку тут же выразила семья Литвиновых. Однако опека выбрала не их. Девочку отдали в семью, которая стояла первой в очереди на усыновление в регионе, и более того, семью, которая прошла школу приемный родителей.

— С девочкой все хорошо. Она растет, развивается. Семья довольна, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка.

Девочку нашли в коробке в Рождество 7 января. Фото: личный архив/Минздрав НСО

Ранее КП-Новосибирск писала, что найти биологических родителей малышки так и не удалось. Девочке было всего три дня от роду, когда ее нашли парни. Прорабатывали все возможные версии того, как новорожденная могла оказаться в коробке на трассе: родил кто-то из местных жителей или же, что девочку могла оставить женщина из другого региона, которая была проездом.

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