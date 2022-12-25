В Новосибирской области с 1 января подорожает проезд на электричках

Стоимость проезда на электричках увеличится с 1 января 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2023 года в Новосибирской области подорожает проезд на пригородных поездах. Не изменятся в стоимости только билеты городских электричек «Пригородный простор — Новосибирск-Восточный», а также 1-ой и 2-ой зон. Они, как и прежде, будут стоит 30 рублей. Также не изменится стоимость билетов за проезд 3-х и 4-х зон и будет составлять 40 и 60 рублей соответственно. Информация об изменении тарифов появилась на сайте регионального департамента по тарифам.

— На более дальние поездки стоимость билетов немного выросла в пределах 10%. Так, от Новосибирска-Главного до станции Черепаново полный билет будет стоить 124 рубля, от Новосибирска-Главного до Барабинска — 282 рубля, — сообщили в паблике ВКонтакте «Новосибирские железные дороги».

С запуском новой дальней электрички, которая следует из Новосибирска до Татарска, в регионе увеличилось число тарифных зон с 31 до 46. Билет до конченой до станции Татарской будет стоить ровно 500 рублей.

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