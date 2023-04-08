Раскритиковал ЕГЭ, попросил вернуть астрономию: космонавт Михаил Корниенко прочитал Тотальный диктант в Новосибирске

Космонавт Михаил Корниенко прочитал Тотальный диктант в планетарии. Фото: Никита МАНЬКО

Герой России, космонавт Михаил Корниенко прилетел в Новосибирск ради Тотального диктанта. Он прочитал текст на площадке планетария. В Новосибирске он бывал не так давно, находился на лечении в НИИТО. Сейчас вернулся, чтобы сделать повторный снимок, а заодно поучаствовать в акции.

Текст напомнил космонавту об экологии. Фото: Никита МАНЬКО

На площадке планетария Корниенко прочитал один из трех вариантов текста писателя Василия Авченко об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Среди желающих написать под диктовку космонавта - сплошь ученые и бизнесмены. Они превратили научно-популярное мероприятие в светский раут. Тут и там на площадке были слышны разговоры об экономике, науке и развитии предпринимательства в стране. Перед полнокупольным залом выстроилась очередь, но попасть внутрь смогли только 120 человек - такова вместимость площадки.

Перед диктантом выступила группа «Импульсы», а после показали фильм. Фото: Никита МАНЬКО

Сам космонавт признался, что впервые выступил в роли диктатора. Герой России более получаса репетировал текст с преподавателем — чтобы прочитать его с нужной интонацией.

- Текст несложный — про Дерсу Узала (участник экспедиций Арсеньева - прим. ред.), информация в принципе для меня не новая. Текст очень хороший, близкие темы для меня — это экология, общение и единство с природой. Это то, чего не хватает всем нам, - рассказал космонавт Михаил Корниенко.

В зале собрались более 120 человек. Фото: Никита МАНЬКО

Во время общения с залом Михаил Корниенко признался, что современное школьное образование - для него больная тема.

- Тотальный диктант нужен всем. Учитывая провалы в нашем образовании, это категорически важно. Учитывая ЕГЭ и так далее. Скажу реформаторам образования — не только Тотальный диктант, но и астрономию нужно возродить, физику и многие другие предметы в подобном формате, - сообщил Михаил Корниенко. - Надо расширить темы Тотального диктанта.

Михаил Корниенко вспомнил, как писал диктанты в советской школе. Фото: Никита МАНЬКО

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