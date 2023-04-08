Солистка группы «Мельница» Хелависа объяснила, почему никогда не писала «Тотальный диктант»

Хелависа никогда не писала "Тотальный диктант". Фото: Анна ПАШАГИНА

Сегодня 8 апреля ровно в 15.00 новосибирцы вооружились ручками и написали «Тотальный диктант». Одновременно его диктовали на 59 площадках. Одной из крупных и популярных стала аудитория в НГУ, где текст читала Хелависа (Наталья О Шей), солистка группы «Мельница». Как это было - в материале КП-Новосибирск.

Очередь на входе в университет. Фото: Анна ПАШАГИНА

На проходной в университет не протолкнуться. Желающих проверить свою грамотность много, а увидеть Хелавису - еще больше. Вход строго по спискам, лишние не пройдут.

Марина пришла писать диктант вместе с сыном. Фото: Анна ПАШАГИНА

35-летняя Марина пришла на ежегодную акцию вместе с сыном - четвероклассником. Женщина не в первый раз пишет «Тотальный диктант».

- За все предыдущие диктанты у меня четверки, а тут я решила сменить площадку, раньше писала в библиотеке. Надеюсь, эта смена места мне поможет получить оценку отлично, - рассказала КП-Новосибирск Марина. - В НГУ приехали, потому что сын хочет поступать сюда. Вот и решили совместить приятное с полезным.

Сибирячка фанатка группы "Мельница". Фото: Анна ПАШАГИНА

52-летняя Мария пришла в эту аудиторию целенаправленно. Любит творчество группы «Мельница», хочет увидеть ее солистку.

- Диктант я пишу уже в 5 раз. Готовилась всего один раз и как раз получила двойку. В этот раз ни на какие курсы не ходила, но надеюсь на хорошую оценку, - поделилась Мария. - А вечером пойду на концерт группы «Мельница».

Диктант начали писать в 15.00. Фото: Анна ПАШАГИНА

Ровно в 15.00 гул в аудитории стих и вошла Наталья О Шей. По традиции участникам акции включили приветственное видео, а после дали прослушать текст. В этом году его подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Новосибирцам досталась вторая часть «Экология по Арсеньеву. Урок второй».

- Давненько я не стояла за кафедрой в поточной аудитории. Убирайте свои телефоны и будем спокойно писать, - обратилась к «студентам» Наталья О Шей.

Целый час участники диктанта корпели над своими листочками, проверяли слова и украдкой пытались подглядеть, что там в написал сосед по парте.

После диктанта новосибирцы подошли за автографами. Фото: Анна ПАШАГИНА

В самом конце новосибирцы массово ринулись к диктатору за автографами.

- Мне было привычно в роли диктующего, потому что я профессиональный диктатор и лектор. На этой акции нет ощущения экзамена. Тут совершенно неважно, сколько и каких ошибок наделает человек. Он потом посмотрит и сделает выводы. Атмосфера чудесная, - рассказала КП-Новосибирск Наталья О Шей, солистка группы «Мельница».

- А вы сами писали «Тотальный диктант»?

- Мне это не нужно. У меня 100% врожденная грамотность. Это будет трата времени для меня.

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