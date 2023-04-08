Как я писал Тотальный диктант, отвлекаясь на котиков

Гостей в котофе встречали 10 котов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Странный выдался для кошек день. Необычный.

Обычно в этом новосибирском кафе – как? Приходят гости, берут чай, рассаживаются кто где, играют в настольные игры… Ну, как положено в антикафе.

Пока люди сидели за столами, коты удобно устроились на окне. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Но в эту субботу – все иначе. Хозяева выстроили столы одной линией, разложили листы, ручки… А гости заходят серьезные, усаживаются. Почему-то без чая.

Кошка Рианна выбрала свободное местечко и тоже уселась за общий стол. Ну, что дальше-то?

Боковым зрением заметила, что ее фотографируют на смартфон. Да и ладно, пусть снимают, сколько им пожелается.

Самые смелые кошки забирались на стулья и столы участников. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На столе ничего вкусного не появилось, и Рианна потеряла к мероприятию интерес.

Через пять минут не удержалась Рианнина дочь. Сэмюэль вскочила прямо на стол и походкой от бедра продефелировала по нему. Ее гости снимали еще активней, чем скромную маму. И, кажется, Сэм такое внимание по душе.

Наконец, началось. Во главе стола встала длинноволосая девушка в зеленой футболке и объявила начало.

Какой там у вас диктант? Лучше покормите! Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Мы – котокафе. У нас тут живут кошки. Они могут залезть, попытаться попить из вашего стаканчика. Если они вам помешают, можете согнать. А если нет – можно погладить, - рассказала она нехитрые правила.

Немного взволнованная девушка в футболке – директор новосибирского котокафе «Мурчим» Анна Стародуб.

- Мы участвуем в «Тотальном диктанте» в первый раз. Очень волнуемся, - призналась Анна. - Но очень стараемся, чтобы все было максимально комфортно.

Новосибирцы могли не только написать диктант, но и погладить котов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Обычно волонтеры котокафе занимаются не проверкой грамотности, а спасают животных. Подбирают бездомных кошек, отмывают, окружают внимание, пристраивают. За семь лет, что существует «Мурчим», 397 кошек нашли свой постоянный дом. Сейчас здесь десять питомцев. Им спокойно и хорошо. Знают, что теперь их не обидят, не вышвырнут за дверь.

А диктант оказался под стать – такой, словно писали его специально для такого кафе.

Некоторые котики предпочли вздремнуть во время диктанта. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Дерсу был не пришельцем извне. Уссурийская тайга была его миром и домом. Все сущее он называл – люди. Камни, ветер, река, огонь. Все это было для него – люди. Не говоря уж о животных и растениях, - диктовала Анна текст Василия Авченко «Экология по Арсеньеву».

Одни люди старательно писали слова. Другие расположились на своих местах. Рианна свернулась клубком на стойке. Сэмюэль зашла в свой миниатюрный дом. У рыжего Кэррот весь диктант прошел в полудреме. Чувствуешь себе спокойно, когда рядом люди.

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