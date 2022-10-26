Космонавту Михаилу Корниенко сделали искусственный позвонок из его же ребра

Новосибирские врачи поставили на ноги космонавта Михаила Корниенко после неудачного прыжка с парашютом. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирские врачи вылечили космонавта, Героя России Михаила Корниенко после неудачного прыжка с парашютом. Специалисты НИИТО рассказали о травме КП-Новосибирск.

- Летом 2022 года Михаил Борисович Корниенко сломал позвоночник в ходе неудачного полёта с парашютом. Ему диагностировали осколочный взрывной компрессионный перелом. В октябре хирурги НИИТО провели успешную операцию на позвоночнике. Позвонок, который взорвался в результате сильного удара, восстановили, взяв часть ребра пациента, – пояснил врач травматолог-ортопед НИИТО Алексей Ластевский.

Известно, что длилась сложнейшая операция на позвоночнике 4,5 часа.

Как рассказал сам космонавт, неудачный прыжок он совершил 2 августа 2022 года:

- Я прыгал с парашютом на День ВДВ, на своем родном аэродроме. Не рассчитал ветерок, взял сдуру круглый купол. Я ж на крыле прыгаю, а круглый купол он не управляемый. Дай думай, молодость вспомню. Вспомнил – компрессионный перелом одного позвонка! - рассказал Михаил Корниенко.

Космонавт рассказал, что неудачно прыгнул с парашютом в День ВДВ. Фото: Никита МАНЬКО

Михаил Борисович Корниенко – российский космонавт родом из Сызрани. 62-летний космонавт совершил два выхода в открытый космос во время экспедиций на МКС. Первый вылет состоялся в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-18» и участника экспедиции МКС-23/24 в сентябре 2010 года, второй – бортинженера корабля «Союз ТМА-16М» и участника «годовой» экспедиции МКС-43/44/45/46 в марте 2015 года. В 2011 году получил звание Героя России за длительную работу на МКС.

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