«Тотальный диктант» в Новосибирске 8 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Акция пройдет в 20 раз.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
«Тотальный диктант» в Новосибирске 8 апреля 2023 будет юбилейным: акция пройдет уже в 20 раз. Обо всем самом интересном, что происходит, мы расскажем в нашей прямой онлайно-трансляции.
Напомним, писать диктант все желающие начнут в 15.00: проверить свои знания сибиряки смогут на 59 площадках. Диктант прочтет писатель из Владивостока Василий Авченко. Он написал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву
Участников акции в НГУ встретит особенный гость: там текст на одной площадок прочитает солистка группы «Мельница» Хелависа.
Уважаемые читатели! Присылайте свои фото и видео с «Тотального диктанта» на Whats App по номеру 8-913-068-56-72 – мы обязательно все опубликуем.
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