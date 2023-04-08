«Тотальный диктант» в Новосибирске 8 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Акция пройдет в 20 раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Тотальный диктант» в Новосибирске 8 апреля 2023 будет юбилейным: акция пройдет уже в 20 раз. Обо всем самом интересном, что происходит, мы расскажем в нашей прямой онлайно-трансляции.

Напомним, писать диктант все желающие начнут в 15.00: проверить свои знания сибиряки смогут на 59 площадках. Диктант прочтет писатель из Владивостока Василий Авченко. Он написал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву

Участников акции в НГУ встретит особенный гость: там текст на одной площадок прочитает солистка группы «Мельница» Хелависа.

Уважаемые читатели! Присылайте свои фото и видео с «Тотального диктанта» на Whats App по номеру 8-913-068-56-72 – мы обязательно все опубликуем.

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