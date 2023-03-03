«Я и за газ должна заплатить!»: управляющая компания выставила счета жильцам взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске

Взрыв разрушил два подъезда пятиэтажки. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Жильцы разрушенного взрывом дома на Линейной,39 в Новосибирске получили полноценные счета за коммунальные услуги. Произошло это несмотря на трагедию, случившуюся 9 февраля. Собственники квартир аварийного дома пожаловались в редакцию КП-Новосибирск.

- УК выставили всем счета за ЖКХ: электроэнергия, тепло, горячая вода, вывоз мусора, капитальный ремонт. Даже за газ я им ещё должна в феврале заплатить! Это какой-то кошмар после всего случившегося, – сообщила КП-Новосибирск жительница пятиэтажки, мама двоих детей.

Счета за газ сильно удивили пострадавших при взрыве. Фото: Предоставлено местными жителями

Счета пришли женщине через приложение. Ей начитали более 3,8 тысяч рублей. Однако за холодное водоснабжение и водоотведение ничего не начислили, как и за содержание жилья УК. Другие жители дома тоже получили платежки:

- УК «Дост-Н» не давала никаких разъяснений, на связь с жильцами они не выходят. Наверное, пока стоит не оплачивать. В ближайшее время проведем общее собрание жильцов по всем проблемным вопросам, надеемся получить ответ, – сообщил КП-Новосибирск старший по дому на Линейной,39 Виктор.

Поставщики говорят, что счета выставили в УК. Фото: Предоставлены местными жителями

В пресс-службе СГК прокомментировали ситуацию:

- За проведением перерасчета жителям необходимо обращаться в УК ООО ДОСТ-Н, так как именно эта компания, а не СГК, занимается начислениями в их адрес. Задвижки на коммуникациях задвинули в день взрыва. Трубопроводы в аварийном доме обрезали 1 марта, когда спасатели допустили работников СГК в тепловую камеру, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирского филиала СГК.

В доме сняли пластиковые окна, жильцы жалуются на недобросовестных рабочих. Фото: Никита МАНЬКО

В управляющей компании «ДОСТ-Н» не смогли оперативно разъяснить проблему жильцам:

- Директор в командировке до понедельника, только он может прокомментировать ситуацию. Почему прошли начисления – я не знаю, – сообщила оператор УК «ДОСТ-Н».

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