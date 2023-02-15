Дадут квартиру или деньги: жильцам взорвавшегося дома на Линейной помогут с покупкой жилья в Новосибирске

Жителям разрушенного дома предложили три варианта, как получить новое жилье. Фото: Никита МАНЬКО / стоп-кадр из видео.

Жителям дома № 39 на улице Линейной, разрушенного после взрыва, поступили первые выплаты: по 32 тысячи рублей на каждого прописанного и 100 тысяч рублей - собственникам квартир. Арендаторам тоже обещано по 32 тысячи рублей, а должникам по «коммуналке» спишут долги. Что касается новых квартир для жителей пятиэтажки, уже есть первые новости.

«НАША КВАРТИРА СТОИЛА ОКОЛО 5 МИЛЛИОНОВ»

О выплатах, которые уже поступили на карту, рассказала одна из жительниц дома Татьяна. Она жила в подъезде, соседствующем с тем, где случился взрыв. Женщина вспоминает, как прошло то страшное утро.

- Я выходила из дома с восьмилетним сыном, прошла несколько метров, и случился взрыв. Сначала подумала, что взорвался соседний дом, а оказалось - наш. Мы сначала впали в ступор, а когда подошли ближе, увидели, как горит соседний подъезд! Люди жутко кричали. В моей квартире из-за взрыва открылось окно, 10-летняя дочка в него кричала: «Мама!» Я бросилась с сыном в подъезд, схватила дочь, документы и стала уводить детей. Было очень страшно, руки тряслись. Куда бежать, куда идти - непонятно, - вспоминает жительница первого подъезда Татьяна.

Людям пришли на карту первые выплаты. Фото: Никита МАНЬКО

В течение двух дней Татьяна получила выплаты наличными - 196 тысяч рублей (100 тысяч собственнику и по 32 тысячи на прописанных членов семьи).

Через 5 дней пришли еще и выплаты на карту - по 10 тысяч на человека. Как пройдет расселение, семья пока точно не знает.

- Мы жили втроем в двухкомнатной квартире площадью 43 квадратных метра. Купили ее 4 года назад из-за близости к метро. Сейчас она стоит около 5 миллионов рублей. Дети ходили в кружки, школа в двух остановках, и нам переезжать неудобно, - рассказала КП-Новосибирск мама двух детей Татьяна. - Другие жильцы тоже не хотят жить на окраине города. Все мы боялись неопределенности, но после встречи с властями стало спокойнее.

Местная жительница надеется, что новую квартиру можно купить больше предыдущей. Фото: кадр из видео.

ОБЕЩАЮТ ПРОСТОРНЫЕ КВАРТИРЫ

Спустя три дня после трагедии слухи удалось развеять. Жители встретились с мэром Новосибирска, прокурором Новосибирска, представителями правительства Новосибирской области. За помощью обратился уже 121 человек, 49 из них расселили в гостиницу «Северная», санатории «Лунный камень» и «Обские Зори».

- Индивидуальную помощь - 32 тысячи рублей - получили еще не все. Этот вопрос решается очень быстро. Если нет документов или карт, деньги выдают наличными. Еще 10 тысяч перечислит Новосибирская область. Также выдаем по 100 тысяч рублей на квартиру, и здесь тоже предусмотрены областные субсидии, - пояснил жильцам мэр Анатолий Локоть.

Власти планируют признать дом аварийным и расселить жильцов до 2024 года. Всем им предоставляют выбор: они могут получить новые квартиры, закупленные на субсидии, либо денежную компенсацию за утраченное жилье по рыночной стоимости одного квадратного метра на данный момент.

- Работа по закупке жилья будет проводиться под контролем мэрии индивидуально с каждым из погорельцев. Мы просим их отнестись к этому с терпением, поскольку процесс подбора новой квартиры небыстрый. Главное, чтобы все подобрали то жилье, которое им понравится, в котором они останутся, - сообщил прокурор Новосибирска Роман Спивак.

Чиновники пообещали, что жильцы могут претендовать на улучшение жилищных условий при расселении. Фото: Никита МАНЬКО

Есть и третий вариант. Пятиэтажку на улице Линейной не восстановят, но, возможно, там построят новый дом. Однако этого еще нужно дождаться… Да и далеко не все новосибирцы поддерживают идею строить дом на месте, где погибли люди. Чиновники пообещали, что жильцы могут претендовать на улучшение жилищных условий при расселении.

- Насколько я поняла, можно даже попросить улучшить жилищные условия, если в квартире проживало больше людей, чем предусмотрено нормами Жилищного кодекса. Точно не знаю, но если норма на одного человека составляет 15 квадратных метров, то мы можем рассчитывать на 45 квадратных метров жилой площади. Нас трое: мама и двое разнополых детей, значит, нужна двухкомнатная квартира. Еще сказали, что можно доплатить самим и взять квартиру большей площади, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

А что говорит закон? Можно ли претендовать на то, что новая квартира будет вместительнее предыдущей?

- Если мы говорим о законе, то квартиры в доме были приватизированы, поэтому по законодательству на федеральном уровне рассчитывать на помощь от государства сверх квадратуры погорельцы не могут. Другое дело, если бы они жили в муниципальных квартирах. С другой стороны, в этой ситуации могут посодействовать местные власти, и тут все зависит от их доброй воли. Если посчитают, что нужно «подарить» физлицам квартиру больше по площади, чем предыдущая, то будет так, - прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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