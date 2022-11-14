Что произошло в Новосибирске в ночь на 14 ноября 2022 года: последние новости

В Новосибирске пожаловались на пропаганду ЛГБТ в детском спектакле. Фото: Первый театр.

В Новосибирске зрители после премьеры спектакля «Принцесса и Людоед» начали массово жаловаться в Минкульт региона. Постановка с пометкой 6+ прошла в молодежном «Первом театре». Режиссер находится в недоумении, потому что причиной жалоб стал мужчина с роскошными усами, исполнивший роль принцессы.

Бывший прокурор Бердска Андрей Кузнецов стал и. о. заместителя прокурора в одной из недавно присоединенных к РФ территорий. Теперь он будет служить в Херсонской области. Ранее Кузнецов долгое время занимал кресло начальника в прокуратуре Новосибирского района.

В Новосибирске смонтировали золотые ворота в начале улицы Ленина, ставшей на пару месяцев пешеходной. Арку украшают гирлянды и резные узоры, а еще на нее повесили елочные украшения. Правда, вокруг такой красоты пока грязь и слякоть, но она скоро растает.

Детский садик построят на берегу Оби. Участок под строительство выделили возле жилого комплекса «Ясный берег» в Ленинском районе. Пока неизвестно, сколько времени и за какой бюджет будут строить детский сад. Площадь участка – более 14 тысяч квадратов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber