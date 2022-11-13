В Новосибирске попросили проверить на пропаганду ЛГБТ детский спектакль

Зрителей возмутил мужчина с усами в образе принцессы. Фото: Первый театр.
В новосибирском театре показали «неприемлемую» постановку для детей старше шести лет «Принцесса и Людоед». Об этом заявила режиссер этого спектакля Полина Кардымон.
Как написала деятель культуры в своем Telegram-канале, на спектакль пожаловались зрители в областное министерство культуры сразу после премьеры. Дело в том, что принцессу в постановке играет мужчина с усами.
– Теперь в Минкульте собирают этическую комиссию, чтобы посмотреть спектакль и понять, есть ли в этом действе «пропаганда ЛГБТ» или нет, – пишет Кардымон.
Режиссер напомнила, что в театре очень часто мужчины играют женщин, и в этом нет никакого подвоха. При этом в спектакле играют четыре актера: два главных и два клона, которые исполняют разных персонажей, вымышленных главными героями.
Напомним, ранее в Госдуме объяснили, каких книг коснется новый закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.
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