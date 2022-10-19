В Госдуме объяснили, каких книг коснется новый закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ

В Госдуме хотят запретить книги с пропагандой однополых отношений. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн представил в парламенте законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Коснется ли запрет произведений литературных классиков, узнали NEWS.ru.

Российский книжный союз составил письмо в адрес Хинштейна. Писатели и издатели боятся, что под запрет могут попасть некоторые произведения Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Владимира Набокова и других гениев пера.

В Думе законопроект получил поддержку руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. В РКН уже поступило более 1000 жалоб на распространение ЛГБТ-пропаганды в книгах.

– Хочу успокоить всех любителей книги и классической литературы. Подготовленный нами законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры. Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ как явление, а именно пропаганду, то есть – цитата – «распространение информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок», – уточнил Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Однако закон может коснуться современных произведений «Лето в пионерском галстуке», «В конце они оба умрут» и других книжек про однополые отношения, так как они, по мнению депутата, не имеют культурной ценности.

Юрист Мария Ярмуш отметила, что в документе должно быть четко прописано, какие именно действия подпадают под понятие пропаганды ЛГБТ. Если под запрет будет попадать любое описание подобных отношений, могут запретить большой пласт культуры и искусства, считает юрист.

Документ до конца октября рассмотрит нижняя палата парламента. По мнению Володина, в ноябре законопроект может попасть на подпись к президенту РФ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о депутате Заксобрания, который принес ЛГБТ-литературу на сессию с призывом убрать подобные книги из продажи. Также психотерапевт объяснил, почему подростков привлекает чтиво про однополые отношения.

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