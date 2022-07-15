Новосибирский психотерапевт объяснил увлечение подростков книгами про ЛГБТ-отношения

Психолог объяснил, почему подростки читают книги про однополую любовь. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске подростки начали интересоваться книгами про однополые отношения. Недавно такую литературу на сессию областного Заксобрания принес депутат Николай Мочалин. Он призвал запретить эти книги, которые свободно продаются на полках в книжных магазинах. Психолог и психотерапевт Константин Зубахин рассказал КП-Новосибирск, с чем связано увлечение подростков романтическими историями про геев и лесбиянок.

– Во-первых, интерес к ЛГБТ-отношениям могла вызвать мода на такую тематику. Если тема становится модной среди подростков, все больше и больше детей начинают тоже вникать в это, – рассказал психолог.

Зарубежные фильмы больше не снимают без ЛГБТ-персонажей. В интернете с каждым днем растет количество видео, где романтизируют однополые отношения. Школьники сами начинают писать романтические истории с «радужным» подтекстом. Константин Зубахин объяснил, что такой интерес напрямую связан с биологией.

– В подростковом возрасте сексуальность диффузная, и она меняется. Объект, на которого можно было бы направить сексуальность, еще не определен. Это можно назвать скорее любопытством к чему-то неизвестному. Не факт, что те, кто в детстве читал подобные истории, потом станут гомосексуалами, – уточнил эксперт.

По словам психолога, гомосексуальность присутствует у всех, но большинство взрослых людей из-за воспитания не реагируют на влечение.

– В этом нет ничего ужасного. Любопытство с возрастом пропадет. Но если запрещать такую литературу, то дети будут передавать книги из рук в руки, искать в интернете и все равно читать. Любой запрет вызывает влечение и интерес, – добавил Константин Зубахин.

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