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НовостиОбщество13 ноября 2022 10:24

Новогодние золотые ворота установили на улице Ленина в Новосибирске

Ее украшают стеклянными шариками
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске устанавливают золотые ворота на улице Ленина.

В Новосибирске устанавливают золотые ворота на улице Ленина.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В воскресенье, 13 ноября, в центре Новосибирска смонтировали золотые ажурные ворота – вход на пешеходную улицу Ленина. Конструкция оборудована гирляндой, которая будет светиться ночью.

Сейчас рабочие на подъемниках развешивают украшения. Ёлочные шары лежат в пакетах прямо в лужах, как и строительный мусор. Площадь работ ограничена сигнальной лентой, которая тоже лежит в тающем снегу.

Проект новогодней арки. Фото: предоставлено Ириной Саркисян.

Проект новогодней арки. Фото: предоставлено Ириной Саркисян.

Чтобы пройти к арке, нужно преодолеть настоящую полосу препятствий. Однако для удобства пешеходов сверху на лужи положили деревянные доски.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о проекте перекрытия новогодней улицы Ленина на два месяца.

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