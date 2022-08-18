Улица Ленина в Новосибирске вновь станет пешеходной в 2022-2023 годах: что там будет и реакция горожан

В Новосибирске улицу Ленина снова сделают пешеходной. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Новосибирске улицу Ленина в 2022 году снова сделают пешеходной. Движение там будет перекрыто от одноименной площади до улицы Урицкого. Планируется, что оформлять улицу начнут уже с 1 ноября. Это связано с тем, что Новосибирск получил статус Новогодней столицы России 2022-2023.

ПЕШЕХОДНАЯ УЛИЦА В НОВОСИБИРСКЕ

— С 1 декабря у нас в планах запустить пешеходное движение. Планировали, что на два месяца ее перекроют, декабрь и январь, — пояснила КП-Новосибирск руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

Оформлена улица будет по столичному образцу. Главным элементом декора станет иллюминация.

Так выглядит улица Никольская в Москве. Фото: Виктория МИНАЕВА

— На самой площади Ленина ничего нового не планируется. Там будут висеть шарики, как и в прошлом году. Театральный сквер, Первомайский сквер будут дополнительно украшены, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Саркисян. — На двух кварталах улицы Ленина разработан проект светового потолка. Как в Москве на Никольской улице. Там будет семиметровая арка, вернее даже световой тоннель.

Макет оформления улицы уже согласован. А вот решение по точным срокам и прочим практическим деталям будет принято 31 августа — на заседании оргкомитета мэрии по Новогодней столице.

Украшена она будет в столичной манере. Фото: предоставлено Ириной Саркисян

РЕАКЦИЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Раньше вокруг пешеходной улицы Ленина постоянно возникали споры. Автомобилисты жаловались на пробки, возникающие из-за перекрытого проезда, а жители тихого центра — на постоянный шум и горы мусора. Что на этот раз?

Мы задали этот вопрос руководителю «Федерации автовладельцев России» (ФАР) в Новосибирской области Вячеславу Ашуркову.

— Если подходить к этому с умом, то многих неприятных моментов можно будет избежать. К примеру, правильно сделали власти, что уже начали информировать людей о том, что такое вообще планируется. Потому что очень важно заранее знать, что улицы будут перекрыты с такого-то по такое-то число, на таких и таких участках. А не так, что водитель просто утыкается в блоки и не понимает, что произошло, — пояснил Вячеслав Ашурков. — В эту же тему можно сказать о важности информирования людей насчет объездных путей. Чтобы, например, человек подъезжает к блокам, а там — плакат, где указано, где и как можно перекрытую улицу объехать.

По словам Вячеслава, что касается улицы Ленина, то при ее «пешеходности» будут только два основных варианта объезда: по улице Советской и по Вокзальной магистрали. Но и здесь властям необходимо будет подумать о том, как организовать движение, избежав пробок.

— Этот момент тоже нужно продумать, учитывая транспортную модель города. То есть, где-то, может быть, поставить знаки, где-то отрегулировать светофоры, чтобы, например, зеленый горел подольше. Дабы не было ситуации, как в 2017 году, когда тихий центр просто стоял в пробках, — пояснил Ашурков.

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