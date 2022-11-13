Экс-прокурора города Бердска в Новосибирской области Кузнецова назначили зампрокурора в Херсонской области

Бывший прокурор Бердска стал зампрокурора Херсонской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области исполняющим обязанности заместителя прокурора стал старший советник юстиции Андрей Кузнецов, бывший прокурор Бердска. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
Андрей Кузнецов окончил ТГУ. Он учился на юриста, но с 2003 года начал служить в органах прокуратуры.
Должность прокурора Бердска Кузнецов занимал с 31 мая 2021 года. До этого с 2014 года он был прокурором Новосибирского района.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области был назначен новый прокурор Александр Бучман. Под его руководством прокуратура оперативно отреагировала на первые снежные завалы в Новосибирске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер