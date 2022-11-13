Экс-прокурора города Бердска в Новосибирской области Кузнецова назначили зампрокурора в Херсонской области

Бывший прокурор Бердска стал зампрокурора Херсонской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области исполняющим обязанности заместителя прокурора стал старший советник юстиции Андрей Кузнецов, бывший прокурор Бердска. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

Андрей Кузнецов окончил ТГУ. Он учился на юриста, но с 2003 года начал служить в органах прокуратуры.

Должность прокурора Бердска Кузнецов занимал с 31 мая 2021 года. До этого с 2014 года он был прокурором Новосибирского района.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области был назначен новый прокурор Александр Бучман. Под его руководством прокуратура оперативно отреагировала на первые снежные завалы в Новосибирске.

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