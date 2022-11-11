В Новосибирске прокуратура выявила более 40 нарушений в качестве уборки снега

Проверка выявили более 40 нарушений. Фото: прокуратура НСО
Прокуратура подвела итоги проверки качества уборки дорог и тротуаров в Новосибирске в первый день выпадения снега. Было выявлено с полсотни нарушений, связанных с наледью на тротуарах и скоплением снега на проезжей части.
— Прокуроры внесли 6 представлений руководителям ДЭУ и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи. Также было объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий. Было возбуждено 8 административных дел в отношении директоров ДЭУ, — пояснили в региональной прокуратуре.
В ведомстве добавили, что поставили на контроль устранение нарушений.
Напомним, что в 2022 году мэрия закупила 22 единицы специализированной техники. Однако парки ДЭУ все еще находятся в ненормативном состоянии из-за большого процента износа и недостатка техники.
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