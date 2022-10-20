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Общество20 октября 2022 5:15

Нового прокурора Новосибирской области Бучмана представили подчиненным и ознакомили с проблемами региона

Прокуратура рассчитывает на успехи с новым руководством
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман приступил к выполнению обязанностей. Фото: Прокуратура НСО.

Новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман приступил к выполнению обязанностей. Фото: Прокуратура НСО.

В четверг, 20 октября, нового прокурора Новосибирской области Александра Бучмана представили коллективу, а также рассказали об актуальных проблемах региона. Как сообщили в прокуратуре области, Бучмана представил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Основные проблемы Новосибирской области, с которыми предстоит работать назначенному прокурору – защита прав социально незащищенных граждан, строительство по нацпроектам, контроль распределения бюджетных средств.

Александра Бучмана представили новым коллегам. Фото: Прокуратура НСО.

Александра Бучмана представили новым коллегам. Фото: Прокуратура НСО.

Также от Александра Бучмана ждут увеличения процента раскрываемости преступлений.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про юность нового прокурора региона. Первую зарплату он получил, работая санитаром скорой помощи.

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