Нового прокурора Новосибирской области Бучмана представили подчиненным и ознакомили с проблемами региона

Новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман приступил к выполнению обязанностей. Фото: Прокуратура НСО.

В четверг, 20 октября, нового прокурора Новосибирской области Александра Бучмана представили коллективу, а также рассказали об актуальных проблемах региона. Как сообщили в прокуратуре области, Бучмана представил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Основные проблемы Новосибирской области, с которыми предстоит работать назначенному прокурору – защита прав социально незащищенных граждан, строительство по нацпроектам, контроль распределения бюджетных средств.

Александра Бучмана представили новым коллегам. Фото: Прокуратура НСО.

Также от Александра Бучмана ждут увеличения процента раскрываемости преступлений.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про юность нового прокурора региона. Первую зарплату он получил, работая санитаром скорой помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber