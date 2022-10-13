Новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман в молодости работал санитаром

Новый прокурор Новосибирской области раньше был санитаром. Фото: Прокуратура Амурской области.

Новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман получил свою первую зарплату на работе санитаром скорой помощи. Об этом он рассказывал в программе «Амурского областного телевидения».

Он отмывал машины скорой помощи изнутри от крови, таскал медицинские ящики и носилки.

– Это была воспитательная процедура родителей, которой они хотели мне показать, как живут люди, – объяснил факт своей биографии Александр Бучман.

Таким образом родители хотели познакомить Александра со всеми слоями населения, чтобы он понял, в каких условиях приходится жить некоторым людям, и сравнил с условиями своей жизни.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что новым прокурором региона назначили бывшего прокурора Амурской области Александра Бучмана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber