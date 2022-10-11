Александр Бучман стал прокурором Новосибирской области. Фото: прокуратура Амурской области
Новым прокурором Новосибирской области стал Александр Бучман. Соответствующий указ о назначении на должность появился на официальном интернет-портале правовой информации.
— Назначить на 5-летний срок Бучмана Александра Ефимовича прокурором Новосибирской области, освободив его от занимаемой должности, — указано в документе.
До своего нового назначения Бучман был прокурором Амурской области. В органах прокуратуры мужчина начал работать с 2005 года сразу после окончания Московского института права по специальности «юриспруденция». Бучман начал строить карьеру с должности следователя в Оренбурге. К 2013 году он дослужился до первого заместителя прокурора Краснодарского края. Потом был назначен прокурором Амурской области.
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