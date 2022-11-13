В Новосибирске детский сад построят на участке возле реки Обь

В Новосибирске появится детский садик на берегу Оби.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Новосибирска отдаст участок на берегу Оби в Ленинском районе под строительство детсада. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
– В целях планируемого размещения объекта местного значения – дошкольной образовательной организации в Ленинском районе, – указана причина изъятия участка в документе.
Новый детский сад появится на улице 1-я Чулымская возле жилого комплекса «Ясный берег». Площадь изымаемого участка – более 14 тысяч квадратных метров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер