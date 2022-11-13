В Новосибирске детский сад построят на участке возле реки Обь

В Новосибирске появится детский садик на берегу Оби. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новосибирска отдаст участок на берегу Оби в Ленинском районе под строительство детсада. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

– В целях планируемого размещения объекта местного значения – дошкольной образовательной организации в Ленинском районе, – указана причина изъятия участка в документе.

Новый детский сад появится на улице 1-я Чулымская возле жилого комплекса «Ясный берег». Площадь изымаемого участка – более 14 тысяч квадратных метров.

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