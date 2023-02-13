«Соседка не могла выключить газ»: выжившая сибирячка назвала возможную причину взрыва дома в Новосибирске

Газ взорвался 9 февраля. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Стали известны новые подробности взрыва в доме на улице Линейная,39 в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось утром 9 февраля: из-за рванувшего газа там обрушилось 2 подъезда. 14 человек погибли, 22 – пострадали. По версии следствия, незадолго до трагедии по квартирам пятиэтажки ходили лжегазовщики. Они представлялись сотрудниками газовой службы, осматривали плиты и предлагали людям поменять шланг.

Как рассказали КП-Новосибирск жители дома, в квартире, где, предположительно, случился взрыв, они также побывали накануне.

- В тот день у меня муж уехал рано утром на работу. Дома была я, моя дочь Рита и внук — дочка собиралась везти внука в школу. Они оба пострадали, получили ожоги, оказались в реанимации. Когда дочка пришла в себя, мы поговорили с ней по телефону. Рита рассказала, что в подъезде ее остановила соседка-пенсионерка из квартиры напротив: попросила помочь ей закрыть газ — была неисправна плита. Соседка его открыла, а закрыть не получалось, - рассказала КП-Новосибирск жительница дома Ольга Щурякова. – Внук пошел спускаться вниз, дочь зашла к ней в квартиру, попыталась выключить газ, и вот тогда и произошел взрыв. У нас в квартире выбило дверь, та квартира загорелась и от нее уже по газовому стояку другие. Дочка с трудом вспоминает, что было после взрыва. Говорит: «Я думала, что лежу на снегу», хотя на самом деле, они упали там куда-то чуть ли не в подвал.

Сейчас дочь и внук Ольги идут на поправку — их перевели из реанимации в обычную палату.

КОНКРЕТНО

Мы узнали у эксперта, действительно ли сломанная плита могла послужить причиной взрыва.

- Любая концентрация газа в больших объемах может привести к взрыву. Именно для этого в домах обычно устанавливают специальные датчики, которые подадут сигнал, если где-то будет утечка. И в данном случае, если уже к тому моменту была высокая концентрация газа, то любая, даже малейшая искра могла привести к взрыву. Это могло быть не только что-то очевидно, вроде включенного света, но и даже статическое электричество, которое порождает та же синтетическая одежда. Такой, невидимой глазу, искры, будет достаточно, чтобы спровоцировать взрыв, - пояснил КП-Новосибирск эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

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