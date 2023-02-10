Мяукали из-под завалов: трогательные истории спасения котов, найденных после взрыва в пятиэтажке в Новосибирске

В Новосибирске после взрыва на Линейной, 39 из-под завалов вытащили трех живых котов. Фото: Вячеслав Ашурков // благотворительный фонд АНО «ВИАВЕТ» Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в пятиэтажке на Линейной, 39, где взорвался газ, погибли 13 человек. Еще 9 получили травмы. Спасатели сутки разбирали обломки, доставали тела погибших… Периодически из-под обломков раздавалось мяуканье. Так звали на помощь пушистые, попавшие под завалы. Как минимум трех удалось спасти. Подробности о каждой истории – в материале КП-Новосибирск.

НАПУГАН И ШИПИТ

Первого из-под завалов вытащили серо-белого кота. Нашли его по очень громкому и настойчивому мяуканью. Бедолагу аккуратно достали из-под плит и арматуры. Замерзшего и испуганного его сперва приютила жительница соседнего дома. Потом пушистый попал в руки волонтеров фонда помощи животным. Оказалось, что зовут хвостатого Митя.

– Сейчас Митя в клинике под круглосуточным мониторингом врачей. У него ушибы внутренних органов, перелом правого бедра. Ждем, когда состояние стабилизируется. Его прооперируют, – рассказала КП-Новосибирск директор благотворительного фонда АНО «ВИАВЕТ» Татьяна Власова.

По словам Татьяны, Митя напуган, кидается и шипит. Вероятно, он чувствует, что остался сиротой. Его хозяйка, 22-летняя Анна Нечуятова, погибла…

– После выздоровления кота заберут родители девушки. Финансовые сборы на кота мы не ведем. Желающие могут передать Мите корм и вкусняшки, – добавила Татьяна.

Митя остался сиротой. Фото: благотворительный фонд АНО «ВИАВЕТ».

«ПОМОГИТЕ, У НАС ТАМ КОШКА»

Утром 10 февраля сотрудники МЧС, завершая поисково-спасательную операцию Линейной, 39, вытащили из-под завалов кошку Геру. Ее хозяйка до последнего надеялась, что любимица жива. Девушка умоляла спасателей найти питомца.

– Я сутки прорыдала. Переживала, как она там одна, маленькая, без еды, воды, на морозе. Пожарным говорила: «Помогите, пожалуйста, у нас там кошка!». Один зашел и спас ее. Это просто чудо какое-то, так не бывает, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка, закутывая Геру в одеяло.

Кошка, которая сутки провела на морозе, под завалами, напугана. Ее напоили из шприца отогрели. Гера приходит в себя. Теперь она в безопасности. А самое главное, не одна, ее хозяева тоже выжили.

Геру отогрели и напоили из шприца. Фото: Анна ПАШАГИНА

СПРЯТАЛАСЬ В ШКАФУ

Повезло и 14-летней кошке Хильде. Когда случился взрыв, она сильно напугалась и куда-то забилась. Хозяева, которые в панике выбегали из квартиры, не смогли найти кошку. Сутки, пока шла спасательная операция, они не теряли надежды, что Хильда жива.

– Сегодня сотрудники МЧС помогли зайти в квартиру. Еле-еле нашли ее в шкафу. Она там пряталась, – рассказали КП-Новосибирск хозяева Хильды.

< На мордашке кошки солидного возраста читался испуг. Дымчатая Хильда никак не хотела садиться в переноску. Перед тем как залезть в нее, оглядывалась. Видимо, чтобы убедиться, что весь кошмар позади. Теперь она в безопасности. А любящие люди живы и рядом с ней.

Хильда пряталась в шкафу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, взрыв на Линейной, 39 прогремел рано утром 9 февраля. Сразу после него обрушился целый подъезд, начался пожар. Жертвами ЧП стали, по последним данным, 13 человек. 9 получили травмы. В больницах сейчас 7 человек, двое из них в реанимации. Подозреваемых в случившемся, лжегазовщиков, арестовали на 2 месяца.

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