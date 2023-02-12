Хозяйку и соседку не могут найти: что известно о квартире на Линейной, 39 в Новосибирске, в которой мог произойти взрыв

После взрыва не нашли двух жительниц дома. Фото: Никита МАНЬКО

Официальной версии, в какой именно квартире на Линейной, 39 в Новосибирске мог произойти взрыв газа, пока нет.

- На данный момент проводятся экспертизы, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Но у жильцов есть своя версия, где именно произошел взрыв: предположительно, утечка была к квартире №21. Находилась она на втором этаже обрушившегося подъезда.

- В ней жила 80-летняя Марья Ивановна. Она вечером накануне взрыва заходила к нам, говорила, что к ней приходили газовщики, заменили газовую трубку. Дочка Рита с утра чувствовала запах газа, переживала, что после этой установки трубок что-то повредили, звонила в газовую службу, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Щурякова – ее после взрыва из квартиры эвакуировали спасатели, дочка и внук Ольги находятся в больнице.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Ириной, знакомой Марьи Ивановны.

- Я держу связь с дочкой Марьи Ивановны. Никаких официальных сообщений о том, что именно Марью Ивановну нашли погибшей под завалами, не было. Но еще идут опознания, - рассказала КП-Новосибирск Ирина. – Мы до последнего верим, что, может, случится чудо…

Напомним, также еще не могут найти другую жительницу дома - соседку с верху Марьи Ивановны - 58-летнюю Елену Романову. Майор ГУФСИН в отставке жила вместе с котом Тёмой – пушистым британцем, его тоже не нашли. Родные Романовой предполагают, так как квартиры были близки к эпицентру взрыва, то опознавать нечего, возможно, поможет только ДНК-экспертиза...

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