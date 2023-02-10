В Новосибирске на два месяца арестовали лжегазовщицу, задержанную по делу о взрыве в доме на Линейной

Лжегазовщица будет находиться под стражей два месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 10 февраля, Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения лжегазовщице Ирине Урбах, задержанной по делу о взрыве газа в пятиэтажке на Линейной. Ее заключили под стражу на два месяца.

Известно, что 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун представлялись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Как рассказали в Следкоме, они занимались техобслуживанием газовых плит в нескольких квартирах по улице Линейной. Однако качество их работы вызывало много вопросов.

Первой в зал суда завели Ирину Урбах. Выяснилось, что в газовой службе женщина работала неофициально.

− Она уроженка Омской области, имеет 18-летнюю дочь, официально не трудоустроена, неофициально работала в газовой службе, − сообщила корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Как рассказала сама задержанная, вместе с напарником они обходили квартиры 6 февраля.

− Я приехала в Новосибирск 5 февраля. Выбрала этот город, потому что мы здесь уже работали. 6 февраля обходили дома №37 и №39 (там и произошла трагедия – прим. ред.). В первом доме было две заявки, во втором – три. Проводили монтажные работы, меняли газовые шланги, − уточнила женщина.

В итоге суд постановил избрать Урбах меру пресечения − арест на срок два месяца. Услышав решение, омичка отвернулась и заплакала.

Напомним, ЧП на Линейной, 39 произошло утром 9 февраля. В результате взрыва газа полностью обрушился подъезд пятиэтажки. В общей сложности пострадали 22 человека, из них 13 погибли.

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