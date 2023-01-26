«Оставляла их малознакомым людям»: еще одно уголовное дело возбудили на мать двух малышей, погибших на пожаре в Новосибирске

Еще одно уголовное дело возбудили на мать двух малышей, погибших на пожаре в Новосибирске. Фото: "АСТ-54" // соцсети.

Второе уголовное дело возбудили на мать двоих детей, погибших на пожаре в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 156 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», – уточнили в Следственном комитете. – Установлено, что с сентября 2020 года по декабрь 2022 мать ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей. Оставляла их в опасных условиях, без присмотра, с малознакомыми людьми в арендованных квартирах с антисанитарией. В результате, 20 декабря 2022 года дети остались без присмотра на длительное время одни в квартире, где произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что на мать, оставившую детей на 19-летнюю няньку, возбудили дело по статье 125 УК Р «Оставление в опасности».

КП-Новосибирск рассказывала, что трагедия произошла 20 декабря 2022 года. В роковой день годовалая девочка 2-летний мальчик как обычно были с 19-летней приятельницей матери. Та отправилась на ресницы, бросив детей одних. Перед тем как уйти, нянька звонила и матери, и отцу малышей. Просила их приехать, но те не смогли. Девушку это не смутило, и она ушла наводить красоту. В скором времени в квартире произошел пожар. Из задымленного помещения спасатели вытащили бездыханных малышей. Спасти их не удалось.

– В отношении 19-летней девушки, которая осуществляла за деньги на постоянной основе уход и присмотр за детьми возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – напомнили в Следственном комитете.

После трагедии няня не шла на контакт с матерью. Говорила, что ей плевать на случившееся. Суд арестовал ее, сейчас она в СИЗО.

Напомним, по одной из версий возгорание началось на диване, на котором сидели малыши.

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