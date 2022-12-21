«Ушла на ресницы, оставив малышей»: в Новосибирске дети погибли на пожаре, пока няня ходила в салон красоты

Дети остались дома одни. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

20 декабря в Первомайском районе Новосибирска в пожаре погибли годовалая девочка и ее брат, двухлетний мальчик. Известно, что дети в этот момент были дома одни. Как так вышло? Оказалось, их мама была на работе, а сидеть с малышами наняла няню. Но та оказалась безответственной, бросила детей и ушла по своим делам. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

24-летняя Евгения* вместе с двумя детьми переехала из Тогучина в Новосибирск год назад. В родном городе девушка работала официанткой в ночном клубе. В столице Сибири тоже нашла работу.

- У нее трое детей. Старшей дочке 6 лет, и она живет с отцом. Они не были расписаны, просто жили вместе. В Тогучине у нее дом остался, купленный на материнский капитал, но она его сдала вроде как, - рассказала КП-Новосибирск дальняя родственница Жени. – Девочка и мальчик у нее от второго брака.

20 декабря Евгении не было дома. Она ушла на работу и попросила свою подругу посидеть с ребятишками. Это было не в первый раз.

- Это была моя подруга, она сидела с ними, как няня, и она убила моих детей. Как мне сейчас уже известно, она уехала на ресницы, оставив малышей без присмотра, - рассказала КП-Новосибирск Евгения, мама погибших детей. – Эту квартиру мы снимали…

Пожар произошел днем - около трех часов дня. Очевидцы рассказывают, что видели, как к пятиэтажке на улице Грунтовой летели пожарные с мигалками. Проникнув внутрь квартиры, сотрудники МЧС нашли двух детей без сознания. Сначала они откачивали детей, потом врачи пытались их реанимировать. Но не смогли.

Как говорит мама детей, подруга даже не извинилась перед ней за случившееся.

- Она сказала, что ей пофиг, и чтоб мы разбирались сами, - рассказала КП-Новосибирск Евгения.

Сейчас к делу подключились все ведомства: СК, прокуратура, аппарат умполномоченной по правам ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних». Следователям предстоит узнать, из-за чего начался пожар и как дети остались дома одни.

- Прокуратура Первомайского района проводит проверку по факту пожара. Прокуратура проверит условия, в которых проживали и воспитывались несовершеннолетние, даст оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

*имя изменено по этическим соображениям

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