В Новосибирске возбудили уголовное дело на мать двух малышей, погибших в пожаре

В Новосибирске возбудили уголовное дело против матери двух малышей, погибших в пожаре в Первомайском районе. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

В Новосибирске возбудили уголовное дело против матери двух малышей, погибших в пожаре в Первомайском районе. Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2022 года: женщина оставила годовалую дочку и двухгодовалого сына с подругой. Но та в какой-то момент уехала по делам, бросив детей одних.

— Первомайский отдел полиции возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери детей, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, в день трагедии черный дым из квартиры, где жила семья, увидели соседи. Они и вызвали пожарных. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как сотрудники МЧС выносят двоих детей, пытаются их спасти. Но и мальчик, и девочка в итоге погибли. По одной из версий, возгорание началось на диване, где сидели ребятишки.

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