«Перед тем, как оставить малышей, няня звонила родителям»: что известно о гибели детей на пожаре в Новосибирске

Евгения жила с детьми на съемной квартире. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети.

Новосибирск обсуждает трагедию в Первомайском районе. Пожар унес жизни двух детей: годовалой девочки и ее двухгодовалого брата. Малыши были одни в квартире! Огонь вспыхнул в одной из комнат в районе дивана. Мама ребятишек была на работе, а ее подруга, которая исполняла роль няня, ушла в салон красоты. Что известно о семье, где погибли малыши в материале КП-Новосибирск.

24-летняя Евгения* переехала в Новосибирск вместе с супругом и детьми из пригорода - ранее жила в Тогучине. Там у женщины осталась старшая дочь, которую воспитывает биологический отец. В браке она с ним не была. В Новосибирске жила с двумя младшими детьми - дочкой и сыном.

- Она на старшую девочку она родительских прав не лишена. На учетах ни в каких службах семья не состоит и, по предварительной информации, в сложной жизненной ситуации не находилась. Есть много нюансов, которые нужно еще уточнять. Отправлены дополнительные запросы в Тогучинский район, чтобы была ясна полная картина, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области.

В Тогучине многодетная мама работала в ночном клубе официанткой. Чем занималась в Новосибирске - неизвестно. Квартиры снимала в разных районах. Прежде, чем переехать в Первомайский, семья жила сначала в Советском, потом в Октябрьском районах.

20 декабря женщины не было дома, с детьми в квартире осталась ее подруга. Та не первый раз заменяла няню. За деньги или по доброте душевной, сейчас выясняют следователи.

- До пожара мамы около недели не было дома. Дети были с ее подругой постоянно. И вот, когда этой девочке понадобилось уйти, она сначала позвонила Жене, но та не смогла приехать. Позвонила отцу детей, он тоже не смог. Они, кстати, уже не живут вместе. Тогда няня собралась и ушла, — рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

Как ранее заявляла мать погибших детей в интервью КП-Новосибирск, няня оставила малышей, чтобы «пойти делать ресницы».

После обеда соседи многодетной семьи увидели черный дым, вызвали пожарных. На кадрах, записанных очевидцами, из соседнего дома видно, как сотрудники МЧС выносят двоих детей, пытаются их спасти. Но и мальчик, и девочка в итоге погибли.

Из-за чего произошел пожар, предстоит выяснить экспертам. По одной из версий, возгорание началось на диване, где сидели ребятишки.

*Имена изменены по этическим соображениям.

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