Что произошло в Новосибирске в ночь на 26 января 2023 года: последние новости

Александр Бастрыкин и Росздравнадзор заинтересовались «волшебной» клиникой Дмитрия Раевского. Медицинский эксперт практикует довольно нетрадиционные методы лечения онкологии, аутизма и даже генетических заболеваний. Например, от рака там «помогают» избавиться с помощью наложения рук, песен и работы с подсознанием.

Правительство Новосибирской области оплатит лечение женщины, впавшей в кому на Бали. Елена Новосельцева попала в больницу 4 января. Операцию и пребывание там ей оплачивала страховка. Однако 19 января она закончилась. И, несмотря на все обещания, ее так и не вернули в Россию. Нужно только решить проблемы с переводом денег, которые сейчас проблематичны из-за санкций.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за переселения многодетной семьи в аварийный дом. У семьи в Коченево сгорел дом в 2019 году, в 2020 чиновники решили помочь и подобрали им квартиру, меньшую по площади, в аварийном доме.

43-летняя Оксана Усова живет в Новосибирске, одна воспитывает 10 детей. При этом у одной из дочерей онкология. Оксана рассказывает о своей жизни в соцсетях. Пару лет назад семье дали квартиру от государства, но жилплощади необходим капитальный ремонт. Денег и сил на него нет - все уходит на борьбу за здоровье ребенка и воспитание детей. Помощи женщина ждет от подписчиков.