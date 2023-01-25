Следователи возбудили дело по статье за халатность. Фото: СК по НСО

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за переселения многодетной семьи в аварийный дом. По факту произошедшего в Коченевском районе была организована проверка. Она и выявила халатность местных чиновников.

— По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Коченевского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ за халатность, — сообщили в региональном Следственном комитете.

В ведомстве пояснили, что в 2019 году у многодетной семьи сгорел дом в Коченево. Тогда она обратилась в местную администрацию с заявлением о предоставлении жилого помещения. В 2020 году семье нашли квартиру. Однако она оказалось не только меньше необходимой площади, дом, в котором квартира располагалась, был признан аварийным еще в 2010 году. Чиновники, выдав квартиру, не сделали ничего, чтобы отремонтировать дом или найти для семьи более подходящее жилье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер